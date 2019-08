Rivières et fleuves de Bretagne - 23 août 2019 à 11:00

Tous les vendredis à 11h00

La Vilaine est bel et bien un fleuve, et pas une rivière, puisqu’elle se jette dans l’océan Atlantique, après La-Roche-Bernard, entre Pénestin et Muzillac, dans le Morbihan, après avoir serpenté pendant 224 kilomètres à travers les pays de Vitré, Rennes et Redon. Un fleuve breton, le 10ème de France, par sa longueur, qui prend sa source en Mayenne du côté des collines de Juvigné.