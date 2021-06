Road'n'Trip : lectures d'été déjantées

Des univers déjantés qui rappellent les séries télévisées, mais attention ces ouvrages sont pour lecteurs avertis car pour les sujets abordés et la mise en image, ils ne sont pas à mettre entre toutes les mains !

Psykoparis Tristan Roulot et Corentin Martinage, nous proposent aux éditions Soleil, une intégrale de leur série débutée il y a 10 ans ! 120 pages, complétement déjantées, dans un Paris où la loi se fait à l'arme blanche. Quand deux jeunes mettent la main sur un carnet de la chef de la mafia, une course poursuite folle commence dynamitée par la mise en scène et un dessin plein de pep's. Attention, à l'image des films de Tarantino, la violence est tout de même présente, à réserver aux grands ados.

Gung Ho Dans un futur proche, la plaie blanche a décimé l'humanité. La civilisation n’est plus qu’un doux souvenir. Des hordes de bêtes voraces ont ensanglanté et décimé les villes et les campagnes. L’Europe toute entière est devenue une zone de danger, où la survie n’est plus possible qu’à l’intérieur de villes ou de villages fortifiés. Et dans les zones de danger, les règles sont importantes, même un enfant sait cela... jusqu’à ce qu’il devienne adolescent… Benjamin von Eckartsberg et Thomas Von Kummant ont terminé cette année leur saga adolescente en 5 albums publiés aux éditions Paquet. Une série qui nous parle de l’amitié, des premiers amours mais aussi des déceptions amoureuses et des vengeances entre adolescent.es qui peuvent avoir - d’autant plus dans un environnement hostile - de graves conséquences. Il y est aussi question de la recherche d’identité, de l’affirmation de soi… Tout y est, et si parfois le propos peut manquer de profondeur, l’ensemble du récit tient la route. Le tout servi par un dessin virtuose et spectaculaire. Fort potentiel d'adaptation télévisuel. A conseiller encore une fois aux adolescents avertis, la violence physique et psychologique parsèment les ouvrages.



Spoon and White Tome 9 Road'n'Trip. En suivant la journaliste Balconi qui veut réaliser un reportage sur l’exploitation d’une nouvelle énergie, le gaz de Shit, Spoon se retrouve à MudTown, petite ville perdue du Kentucky. Il y a « grandi » et sa famille y vit encore. Bête comme ses pieds, il est persuadé que Balconi est venue dans ce trou paumé pour demander sa main à son père. Autant vous dire que tout va dès lors partir en vrille. Spoon & White est un petit plaisir coupable de ces « buddy BD » ! Littéralement, la bande dessinée de potes par excellence avec deux personnages que tout oppose ! Le duo explosif est de retour chez l'éditeur Bamboo après plus de 10 ans de silence ! Une première partie d'album très réussie avant de retomber un peu - avec un peu plus d’action à l’image de la couverture nerveuse rappelant le dernier Mad Max - Fury Road et donc un peu moins de gags. On peut ne pas partager l'humour de ce genre de bande dessinée de divertissement, mais pour les amateurs de parodies loufoque, cette série est pour vous ! Et même si ce nouvel album n’est pas le grand cru espéré, on ne boude pas du tout le plaisir de retrouver nos deux déglingos de flics new-yorkais.



Programmation musicale :

Fight for you right, Beastie Boys