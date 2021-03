Roi du Vent... et de Patagonie !

Roi du Vent : ou comment au 19eme siècle un gascon de Périgueux devint le premier roi de Patagonie

Un magnifique ouvrage servi par une langue soignée et des dessins à l’aquarelle qui nous emportent dans l’aventure terrible qu’est le voyage dans ces terres australes à cette époque mais aussi dans la folie du personnage …

Réalité, rêve, fiction parfois les choses semblent se mêler dans ces terres extrêmes …

Et on s'enthousiasme pour ce personnage qui voulait vivre plus haut que l’altitude commune comme l’écrit joliment Fabien Tillon.