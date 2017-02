ROMANS - Entre dÃ©sir de vivre et mourir d'aimer

Une histoire racontée avec infiniment de tact et d'amour

"Elle chantait Ramona", d'Henri Raczymow (éd. Gallimard)

En se penchant sur l’histoire de ses parents, juifs d’origine polonaise vivant à Belleville, le narrateur ressuscite pour les lecteurs une époque et la radiographie de Belleville. Quel a été l’itinéraire de cette famille venue de Pologne et ne parlant que le yiddish? Qu’est-ce que l’exil? Qu’est-ce que l’engagement politique? L’histoire d’Anna et d’Etienne nous touche. Avec infiniment de tact et d’amour, l’auteur les évoque avec tendresse et respect.



Un nouveau roman qui ne peut laisser indifférent

"Pour que rien ne s’efface", de Catherine Locandro (éd. Héloïse d'Ormesson)

Une actrice qui connut son heure de gloire le temps d’un film est retrouvée morte, vêtue de son tailleur Chanel, à même pas 70 ans dans un studio qu’on lui louait. Une douzaine de personnes vont nous parler d’elle dans ce roman. Une histoire sombre, tel un requiem.



sur le désir de s'exposer au danger

"Danser au bord de l'abîme", de Grégoire Delacourt (éd. JC Lattès)

Grégoire Delacourt est devenu en six romans un véritable phénomène d’édition. "Danser au bord de l'abîme" raconte l’histoire d’une femme qui a tout pour être heureuse: un mari, de beaux adolescents... Un jour, un homme aperçu dans un café la met au bord de l’abîme. Et si on changeait tout? Est-ce qu’elle n’aime plus son mari, ses enfants? Un livre sur le désir, dont l’héroïne a besoin de se mettre en danger.



