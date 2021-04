Rûmi, la religion de l'amour

Merveilleux XIIIème siècle ! Si, en Occident, il a connu François d’Assise, en Orient il a vu naître Rûmi, théologien, poète et mystique persan qui a inspiré la spiritualité soufie et la naissance de l’ordre des derviches tourneurs. Aux confins du monde connu, les deux hommes ont été touchés par la grâce de l’Amour.



Marie la conteuse nous fait entendre des récits de sagesse de Rûmi tirés du livre de Leili Anvar, La religion de l’amour, et l’accompagnement musical de l’émission est un écho de la poésie de Rûmi.