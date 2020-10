Saint John Henry Newman : Dieu dans la conscience 5/5

Extrait d'une lettre adressée au Duc de Norfolk, un des rare catholique siégeant à la chambre des lords , lu par Frédéric Folcher :

« Dans l’esprit populaire, « la conscience » n’a pas le sens véridique, catholique du mot.

Quand les hommes parlent des droits de la conscience, ils parlent du droit de réfléchir, d’agir, sans penser à Dieu. Ils ne prétendent nullement agir selon une règle morale, mais demandent que chacun soit son propre maître en tout et professe ce qui lui plaît, sans demander d’autorisation.

Mais, quand je parle de conscience, je parle de vraie conscience. S’opposant à l’Autorité suprême, elle doit être davantage que la contrefaçon misérable qui porte ce nom…

La conscience n’est pas un égoïsme calculé, ni une logique du moi. Elle est messagère de Celui qui, dans le monde de la nature comme dans celui de la grâce, nous parle à travers le voile, nous instruit et nous gouverne, par ses représentants. La conscience est le premier de tous les vicaires du Christ. Elle est le prophète qui nous révèle la vérité, le roi qui nous impose ses ordres, le prêtre qui nous blâme ou nous bénit.

La conscience est un messager de Dieu, qui nous parle derrière un voile et nous enseigne. Et même si l’Église devait disparaître, ce principe sacerdotal continuerait à s’appliquer.

Si je dois porter un toast à la religion — je lèverai mon verre à la conscience d’abord et au Pape ensuite. "

En 1870, le premier Concile du Vatican proclame l'infaibillité pontificale. Newman apporte un éclairage formidable sur le rapport entre la conscience et le magistère du pape. La conscience apparait comme un chemin exigeant vers la vérité, et un guide intérieur pour se détourner du mal et cheminer vers le bien. Plus que cela encore, elle est un lieu d'amitié avec le Christ, ce Jésus ressuscité qui nous habite intérieurement, et qui nous fait des reproches ou nous encourage, toujours pour nous mener vers la vraie vie.