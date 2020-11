Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - poème : à mon ange gardien -2/5

Thérèse Martin, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus pour les intimes que nous sommes tous, est née en 1873 et a terminé sa course de géant en 1897. Thérèse a beaucoup écrit et a fait honneur à sa langue maternelle, le français, qu’elle a illustrée en trois genres littéraires : le récit autobiographique, la poésie et le genre épistolaire.

1- Glorieux Gardien de mon âme,

Toi qui brilles dans le beau Ciel

Comme une douce et pure flamme

Près du trône de l’Éternel

Tu descends pour moi sur la terrestre

Et m’éclairant de ta splendeur

Bel Ange, tu deviens mon Frère,

Mon Ami, mon Consolateur !…

3- Ô toi ! Qui traverses l’espace

Plus promptement que les éclairs

Je t’en supplie, vole à ma place

Auprès de ceux qui me sont chers

De ton aile sèche leurs larmes

Chante combien Jésus est bon.

Chante que souffrir a des charmes

Et tout bas, murmure mon nom…

5- À toi le Royaume et la Gloire

Les Richesses du Roi des rois

À moi l’humble Hostie du ciboire,

À moi le trésor de la Croix.

Avec la Croix, avec l’Hostie

Avec ton céleste secours

J’attends en paix de l’autre vie