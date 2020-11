Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus - poème : mon chant d'aujourd'hui -1/5

Thérèse Martin, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus pour les intimes que nous sommes tous, est née en 1873 et a terminé sa course de géant en 1897. Thérèse a beaucoup écrit et a fait honneur à sa langue maternelle, le français, qu’elle a illustrée en trois genres littéraires : le récit autobiographique, la poésie et le genre épistolaire.

Extrait : MON CHANT D’AUJOURD’HUI.

1- Ma vie n’est qu’un instant, une heure passagère

Ma vie n’est qu’un seul jour qui m’échappe et qui fuit

Tu le sais, Ô mon Dieu ! Pour t’aimer sur la terre

Je n’ai rien qu’aujourd’hui !…



11- O Vierge Immaculée ! C’est toi ma douce étoile

Qui me donnes Jésus et qui m’unis à Lui.

O Mère ! Laisse-moi reposer sous ton voile

Rien que pour aujourd’hui.



4- Je volerai bientôt, pour te dire tes louanges

Quand le jour sans couchant sur mon âme aura lui

Alors je chanterai sur la lyre des Anges

L’Éternel Aujourd’hui.