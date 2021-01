Sarah MAEGHT "Les Imbattables"

L'histoire de Basile et Victoire est amusante, bouleversante et pleine de surprises. Sarah Maeght, d'une plume dynamique et drôle, va nous faire partager leur amitié, surprenante puisque Basile a 9 ans et Victoire 23, qui va leur permettre de surmonter bien des difficultés et de trouver leur part de bonheur.