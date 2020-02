Saudade à la Clef - Epicerie collaborative à Ruelle

Première partie :



L’association Saudade à la clef veut faire connaître le Portugal à travers différentes approches et propositions culturelles avant tout… notamment autour de la langue, de la cuisine… Cette association est encore récente, elle est née en décembre 2018.

Quatre invités, responsables et membres de cette association, partagent avec nous : Fernanda Garcia, la présidente, Jacqueline Merle, membre du conseil d’administration, Guy Delienne et Linda Duteil.





Deuxième partie :



Dans une semaine, une épicerie collaborative verra le jour à Ruelle…

Hêtre solidaire Coop, c’est son nom… A l’origine de ce projet économique alternatif, des consommateurs. Cette épicerie collaborative doit s’appuyer sur des valeurs fortes et la prise en charge par les membres eux-mêmes de cette épicerie…

Ophélie Bué est l’une des consommatrices impliquée dans ce projet.