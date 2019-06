Sauvetage animalier des grands bois - Les animations à la maison d'arrêt

11h00-11h30.

L’association «Sauvetage animalier» des Grands Bois accueille les animaux abandonnés ou maltraités, notamment les chevaux, les ânes et les chiens dont les propriétaires ne veulent plus, parce qu’ils prennent trop de place. Didier et Michelle Picard son président et vice-président de l’association.



A 11h30-12h00

David Labbé, coordinateur des activités socio-éducatives à la maison d’arrêt d’Angoulême, organise un concert à destination des détenus à l’occasion de la fête de la musique. Une activité qui fait partie des actions de prévention et de préparation à la sortie. Comme l’Art thérapie dont il sera également question avec Armelle Richard, art thérapeute au sein de la maison d’arrêt d’Angoulême.