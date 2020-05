"Savez-vous ce qui manque le plus à vos enfants?" H.Caffarel 4/5

Extrait des écrits du Père Caffarel, Anneau d’Or n° 83, Lettre aux Pères, septembre-octobre 1958, p. 326-328

"Savez-vous ce qui manque le plus à vos enfants ? Le pain, le toit, les vêtements, l’éducation ? Non, vous ne ménagez pas votre temps ni vos forces pour leur procurer ces biens nécessaires. Serait-ce votre amour pour eux, serait-ce l’entente et l’union de leurs parents, la joie au foyer ? Peut- être. Combien d’enfants, en effet, ne trouvent pas à la maison ces richesses, celle dont les cœurs et les personnalités ont d’abord besoin pour s’épanouir. Mais ce qui leur est aussi nécessaire et qui leur manque souvent, c’est que vous priez pour eux, vous leurs pères" .

