"Scrox, Brax et fin du monde", c'est le titre du nouveau roman jeunesse publié par Nadine Debertolis chez Poulpe Fiction.

L'histoire est la suivante:

Deux humains sauront-ils empêcher la fin du monde?

Alicia et Milo ont été enlevés par les Scrox et les Brax, des habitants d'une réalité parallèle à la nôtre, qui leur expliquent que le destin du monde est entre leurs mains. Eux seuls sont capables d'arrêter la météorite qui fonce vers la Terre !

Pour cela, c'est très simple, ils n'auront qu'à tisser deux capes d'ombre, apprivoiser un griffon, fabriquer un miroir magique et... convaincre l'astéroïde de modifier sa trajectoire. Un jeu d'enfant... s'ils y survivent !