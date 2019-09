"Se consumer, Récit d’un burn-out", c'est le titre de l'ouvrage publié par Xavier Vamparys aux éditions Boleine.

Il y relate sa traversée du désert après un épuisement professionnel, mais aussi ce qui l'a aidé à remonter la pente.

Le burn-out, maladie de "l'épuisement", de "l'effondrement" ou du "don", est parfois présenté comme le "mal du XXIe siècle".

Derrière la grande diversité des pathologies que le terme burn-out recouvre - ou parfois masque, s'agissant notamment de la dépression - c'est un parcours bien sinueux qui attend le malade, avec son lot de troubles de l'humeur, du sommeil, de l'attention ou de la mémoire et un inévitable repli sur soi.

C'est le récit de cette épreuve et du cheminement de son auteur que propose cet ouvrage, en espérant qu'il pourra être utile au lecteur, malade ou proche d'un malade que l'épreuve trop souvent déboussole, isole et culpabilise.