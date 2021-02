Sebastien Brant

"François Cheng publie, dans son anthologie poétique parue en 2005 A l’orient de tout, un recueil Double chant dont le centre est un hommage à la nature. Car contempler la nature est l’occasion pour le poète de recevoir un don inépuisable et toujours renouvelé.



Et l’oeuvre de François Cheng porte en elle l’héritage de l’art pictural chinois : l’écriture et la peinture procèdent du même geste, du même acte de création.



En résonance musicale, on entend un extrait d’une pièce « Himalaya » créée et jouée par Guo Gan à l’Ehru, instrument traditionnel chinois. https://youtu.be/G5dqj3iiHLY



Et puis Syrinx, de Debussy, dans une interprétation d’Emmanuel Pahud. https://youtu.be/RNjroFNi7mA"