Secours catholique et Cimade - La fabrique à souffle, Sud Charente tourisme

Première partie



Une responsable et une membre d’association de solidarité sont nos invitées pour le Secours Catholique et l’Entraide protestante d'Angoulême et Nord-Charente en lien avec la CIMADE (Comité inter-mouvements auprès des évacués). Ensemble, elles mènent en décembre une action commune d’information et de sensibilisation à Mansle. C’est aussi un moyen de mieux se connaître dans un esprit oecuménique...

Avec nous, Nadine Chêne, responsable de l’équipe de Mansle pour le Secours Catholique et Katia Bouton, membre de l’Entraide protestante d'Angoulême et Nord-Charente.





Deuxième partie :



Porté par une nouvelle campagne de communication et identité de territoire, l’Office de tourisme du Sud-Charente est dans une dynamique forte…

c’est autour de « La fabrique à souffle » que la structure articule aujourd’hui son projet, ses propositions pour mettre en valeur le Sud-Charente et ses atouts… Un positionnement qui a déjà des répercussions…

Charles Audoin, le président de l’Office de tourisme du Sud-Charente et Yannis Adebiaye, le directeur, sont nos invités.