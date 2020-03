Selection de Victoria du mois de mars

Aujourd'hui, Victoria de la librairie Le Passage, nous propose sa sélection de livres pour les adultes et les enfants.

Au sommaire : "Croire aux fauves" de Nastassja Martin ; "Dévisagée" d'Erin Stewart ; ""Et le désert disparaitra" de Marie Pavlenko ; "l'Hopital des dinosaures" de Nye-won Kyung et enfin " La Grande marée" de Valérie Strullu.