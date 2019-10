Serge Le Mehauté

Sollicité par ses petits enfants qui lui demandaient de lui raconter des souvenirs de sa vie, Serge Le Méhauté a décidé d’écrire son autobiographie. Sa grande motivation lui a permis de vaincre les obstacles car écrire, n’était pas le métier de Serge. Il a eu recours à un logiciel vocal puis il s’est attelé au travail de correction et de mise en page. Les exemplaires imprimés, il a appris les techniques de la reliure pour offrir à sa famille, à ses amis, à ses connaissances… « Les petits riens » de sa vie jusqu’à l’âge de 44 ans. Véritable chronique du vécu en Bretagne, l’ouvrage mérite qu’on en parle et que l’on salue le courage et l’enthousiasme de Serge Le Méhauté, son auteur.