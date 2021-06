Si Flaubert m'était conté ...

Vous entendrez en première partie la lecture d'un extrait de "L'éducation sentimentale", par Cindy Justin et du conte "Un cœur simple", par Bertrand Liot. En deuxième partie, Michèle Beauxis reçoit Evelyne Poirel et Yvan Leclerc pour un entretien à l'occasion de l'édition des souvenirs pleins de vie de Gertrude Tennant sur Victor Hugo et sur Gustave Flaubert.

