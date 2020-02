Soirée poésie en chanson

- Le petit pont de boi: paroles, musique et interprétation Yves DUTEIL; une douce ambiance champêtre, emplie de nostalgie joyeuse,

- Le petit cheval blan: texte de Paul FORT musique de Georges BRASSENS, chanté par Dorothée. L'histoire d'un petit cheval bien courageux qui egayait tout son village.

- La fugue d'autrefois: musique de J. S. BACH, parole et intgerprétation Maxime LEFORESTIER. L'histoire des répétitions de musique d'une fratrie qui garde un joyeux souvenir de cette fugue en UT dièse mineur de BACH. Une allaince audacieuse et très bien réussie.