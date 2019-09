Solid'Hearts - Echiquier couronnais et ses 30 ans

Première partie :



Nous recevons une association tournée vers les autres, Solid’Hearts… Depuis 2016, elle veut porter des projets ici en Charente et plus largement en France mais aussi à l’étranger en Afrique. En octobre, un déplacement est prévu en Guinée Conakry pour soutenir concrètement un orphelinat.

Lucie Paul, la présidente de Solid’Hearts et et Roseline Pailler de Araujo, la secrétaire, partagent leur approche.





Deuxième partie :



30 ans de partage et de pratique autour des pions, cavaliers, fous, tours, dames et rois…

L’Echiquier couronnais fête ses 30 ans ce week-end. Le club d’échecs de la Couronne qui rassemble plusieurs dizaines d’adhérents a pensé à une après-midi de découverte et d’animations ouvertes à tous samedi. Dimanche, l’Echiquier couronnais organise aussi un tournoi rapide.

Trois invités pour nous éclairer sur ce club, Serge Ratouit, membre depuis le début du club, Jean-Luc Plassart, le président et Ludovic Perche, membre depuis 2018.