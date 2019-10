Solid'hearts - Le tour de Coeur de Charente en 80 jours

Première partie :



Nous recevons une association tournée vers les autres, Solid’Hearts… Depuis 2016, elle veut porter des projets ici en Charente et plus largement en France mais aussi à l’étranger en Afrique. En octobre, un déplacement est prévu en Guinée Conakry pour soutenir concrètement un orphelinat.

Lucie Paul, la présidente de Solid’Hearts et et Roseline Pailler de Araujo, la secrétaire, partagent leur approche.





Deuxième partie :



Un voyage sur les traces de Jules Verne…

Voilà la promesse faite dès aujourd’hui par des bibliothèques et médiathèques d’Anais, Mansle, Saint-Ciers, Vars et Tusson/Saint-Fraigne. Ensemble, elles portent " Le Tour de Coeur de Charente en 80 jours". Des expositions, des ateliers, des conférences sont ainsi largement proposés…

Claudine Marveaud et Béatrice Bourdelas de la médiathèque communale de Vars sont nos invitées.