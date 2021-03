Solidarité Paysans Poitou Charentes - Purrs et son deuxième EP

Première partie :



Depuis plus de 30 ans, l’association Solidarité Paysans Poitou-Charentes cherche à informer, défendre et accompagner les agriculteurs en situation de précarité… pour leur permettre de continuer à avancer. Qu’en est-il avec ce contexte sanitaire ? Et depuis novembre dernier, Solidarité Paysans Poitou-Charentes est officiellement reconnue d’intérêt général…

Nos invitées, Isabelle Putier, agricultrice dans le Confolentais et bénévole, et Françoise Cordaillat, bénévole.



Deuxième partie :



Le groupe charentais Purrs sort officiellement 5 nouveaux titres sans pouvoir pour l’instant les partager en concert…

La deuxième partie de cette émission est donc musicale, dans un esprit rock bien affirmé… avec 4 musiciens liés à la Charente qui avancent ensemble depuis des années maintenant. Purrs sort demain son deuxième EP… forcément un moment important pour le groupe qui a retardé l’échéance…

Avec nous deux membres de Purrs, Guillaume Genoud, le bassiste, et Charly Maitre, le batteur…