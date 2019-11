Sophie DELHAUME et Rémi ALLAINMAT

Rencontre avec Sophie Delhaume, docteur ès lettres, chercheuse indépendante, journaliste, rédactrice en chef adjointe de la revue TDC Textes et Documents pour la Classe, auteur qui nous propose aux éditions Honoré Champion Les Voyer d'Argenson, correspondance conjugale 1760-1782, une intimité aristocratique à la veille de la Révolution.



Rencontre avec l'univers de Rémi Allainmat avec ses grands voyages géographiques et littéraires dont l’Empereur Napoléon Premier est le point de repère. Dans le même univers littéraire, Rémi Allainmat nous parle également de ses romans Egyptomanie et la dernière croisière de l'Amiral Lucas.