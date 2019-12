Partons à la découverte d'un instrument et de ceux qui le servent : l'orgue ! Que suppose le métier d'organiste titulaire ? Comment se fait le lien entre l'orgue et l'animation vocale des chants liturgiques ? Quelle est la place laissée à l'improvisation et comment s'effectuent les choix des œuvres au sein de la liturgie ? Quel lien relie l'organiste et l'instrument ? Autant de questions auxquelles a accepté de répondre Madame Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin, titulaire adjointe des grandes orgues de Saint Sulpice à Paris depuis 1985.