Sous terre - M. Burniat( Dargaud) / Chez toi - S. Martin (Casterman)

La richesse du monde sous terrain et la difficulté de trouver un chez soi.



- "Sous terre", de Mathieu Burniat publiée chez Dargaud.

Une BD de vulgarisation scientifique et de sensibilisation à l’environnement, mais aussi d’aventure, drôle et haletante.



- "Chez toi" de Sandrine Martin, publiée chez Casterman.

Un portrait croisé de deux femmes, l'une syrienne, l'autre grecque, un récit bouleversant sur le parcours des exilés, de la reconstruction, de la difficulté de trouver un chez soi.