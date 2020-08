Soutien à la création audio-visuel en Nouvelle Aquitaine

« Garçon chiffon » de Nicolas Maury, « La Nuée » de Just Philippot, « De l'or pour les chiens », d’ Anna Cazenave Cambet, et « Si le Vent tombe », premier film de Nora Martirosyan sont à l’affiche du festival du film francophone d’Angoulême cette année. 4 films tournés en Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de la région.

Pour aborder les questions d’aide à la production

Martine Pinville conseillère régionale, Frédéric Cros directeur de Magelis et Emmanuel Feuillé, directeur de la branche cinéma et audiovisuel à l’Alca, l’Agence-livre-cinéma- audiovisuel en Nouvelle Aquitaine sont nos invités.