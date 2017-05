SpÃ©ciale Didier BÃ©nureau

Didier Bénureau, précurseur en matière d'humour

Didier Bénureau a tout inventé: l'humour du quotidien, le sens de l'observation et le timing particulier pour rendre le moindre détail réaliste drôle. Il fait une galerie de portraits inclassable dans son best-of; grinçante, sans tabous. Il a même été visionnaire avec sa chanson "La gauche flottante" qui rendait hommage avant l'heure à notre nouveau gouvernement en appelant à voter Bruno Le Maire.

UN large éventail de personnages

Il aborde tout et pas seulement la politique: un Chevalier Shakespearien à la Monty Python, le portrait d'une femme de députée alcoolique ou d'une belle-maman horrible, le miroir à deux faces pour se moquer des "intellos"...

Aussi du cinéma?

Enfin on l'a vu un peu au cinéma avant qu'il ne passe plus à la télévision. Il aviait notamment joué dans "Papy fait de la Résistance" et plus inattendu après avoir croisé Bertrand Blier dans une station service, il a également joué dans le film "Trop belle pour toi".

"Bénureau en tournée" - le 19 et 20 mai 2017 à la Salle Rameau à Lyon