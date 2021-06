Sporting Club Agris - Elections départementales/régionales : compétences,enjeux

Première partie :



Le SC Agris relance une dynamique en quelque sorte dans la continuité d’un autre club. Le tout pour fédérer autour de la pratique du football avec une approche associative et humaine forte…

Nicolas Michel, le président du Sporting Club Agris, et Christopher Louis, vice-président et coach, sont nos invités.





Deuxième partie :



Les 20 et 27 juin, un double scrutin est organisé… les départementales et les régionales…

Des collectivités, département et région, qui portent des compétences bien précises dans notre vie au quotidien sur les territoires. Des compétences qui ont parfois aussi été récemment un peu modifiées… A chacune de ces élections correspondent des enjeux avec une dimension politique et des projets…

Pour nous donner quelques repères, Dominique Breillat, politologue et professeur émérite de droit public.