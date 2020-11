Ste Thérèse 3/5

Thérèse Martin, Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus pour les intimes que nous sommes tous, est née en 1873 et a terminé sa course de géant en 1897. Thérèse a beaucoup écrit et a fait honneur à sa langue maternelle, le français, qu’elle a illustrée en trois genres littéraires : le récit autobiographique, la poésie et le genre épistolaire.

Après ses poésies, nous nous intéressons à l’écrit majeur de sainte Thérèse, ses Manuscrits Autobiographiques, l’Histoire d’une âme. L’épisode choisi est bien connu…

Extrait : "Le dimanche 20 novembre, (...) nous avons fait notre entrée au Vatican, dans la chapelle du Souverain Pontife Léon XIII. (…) Mon cœur battait bien fort et mes prières étaient bien ardentes.



Après la messe d’action de grâce qui suivit celle de Sa Sainteté, l’audience commença. (...) J’étais bien résolue à parler, mais je sentis mon courage faiblir. (…) Je me tournais vers ma Céline chérie, afin de savoir son avis : « Parle ! », me dit-elle. Un instant après, j’étais aux pieds du Saint-Père ; ayant baisé sa mule, il me présentait la main, mais au lieu de la baiser, je joignis les miennes et levant vers son visage mes yeux baignés de larmes, je m’écriai : « Très Saint-Père, j’ai une grande grâce à vous demander !... » Alors le Souverain Pontife baissa la tête vers moi, de manière que ma figure touchait presque la sienne, et je vis ses yeux noirs et profonds se fixer sur moi et sembler me pénétrer jusqu’au fond de l’âme. « Très Saint-Père, lui dis-je, en l’honneur de votre jubilé, permettez-moi d’entrer au Carmel à quinze ans » (...) « Très Saint-Père, dit le Grand Vicaire, c’est une enfant qui désire entrer au Carmel à quinze ans, mais les supérieurs examinent la question en ce moment. »-« Eh bien, mon enfant, reprit le Saint-Père en me regardant avec bonté, faites ce que les supérieurs vous diront. » M’appuyant alors les mains sur ses genoux, je tentais un dernier effort et je dis d’une voix suppliante : « Oh ! Très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien !…"