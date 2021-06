Thierry Smits nous revient juste à temps pour le solstice d’été avec une nouvelle création destinée à nous faire oublier le temps d’une cinquantaine de minutes les moments difficiles de l’année écoulée.



Summertime est donc à la fois une occasion créée pour se réunir de nouveau et également un projet de recherche dont les objets centraux sont la chaleur solaire et chromatique, l’amplitude du mouvement et les relations humaines qui s’en nourrissent. Une chorégraphie qui reflète l’insouciance et le bonheur, un véritable baume au cœur pour tous.tes.