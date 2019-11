"Sur la voie de la Beauté et de l'Amour", c'est le titre du livre d'entretien d'Anne Facérias avec le comédien Michael Lonsdale et le cardinal Paul Poupard, publié aux éditions Téqui.

Au soir de leur vie, le cardinal et le comédien font dialoguer leurs parcours à la recherche de Dieu.

Rien de théorique dans ces entretiens avec Anne Facérias qui dévoilent un engagement commun pour la Beauté.

Leurs témoignages croisés annoncent un temps nouveau de réconciliation entre l'Église et les artistes.

Ils se proposent de le favoriser au sein de la Diaconie de la Beauté : « L'Église a besoin des artistes et les artistes ont besoin de l'Église », écrivait Jean-Paul II.

Les auteurs :

Le cardinal Paul Poupard, né en Anjou en 1930, est Recteur émérite de l'Institut catholique de Paris et Président émérite des Conseils pontificaux, de la culture, et pour le dialogue interreligieux.

Né en 1931, Michael Lonsdale est un acteur de théâtre et de cinéma bien connu.

Anne Facérias est productrice de spectacles sur la vie des saints et responsable du mouvement de la Diaconie de la Beauté.