"Sur un fil" - P. Girard / "Une histoire du Velvet Underground" - P. Buri

Poésie drogue et rock n’roll au menu !



Leonard Cohen et Le Velvet Underground, le groupe de Lou Reed, sont des figures incontournables de la musique du 20ème siècle et continuent d’inspirer les artistes d’aujourd’hui.



Leur vie, ou en tout cas les aspects les plus marquants, sont adaptées en BD :



Leonard Cohen par Philippe Girard dans "Sur un fil" chez Casterman



Lou Reed par Prosperi Buri dans "Une histoire du Velvet Underground" chez Dargaud