Sylvie CAFARDY - 1/2

Michel Cordeboeuf, accompagné par Éric Godaillier à la technique reçoit Sylvie Cafardy pour son livre Expériences de mort imminente, aux éditions Humen sciences. Cet ouvrage nous montre que l'on peut échapper à la peur viscérale de la mort, à l'angoisse de la fin, à l'anxiété du néant. Que l'on peut partir apaisé. A condition de ne plus escamoter " la fin de vie " comme on l'appelle aujourd'hui, mais au contraire, de la préparer et même de la vivre intensément, aux côtés de ses proches et avec l'aide du personnel soignant.