Rencontre avec la maison d'éditions Édita La Fabrique de Livres de Tours avec sa directrice Sylvie Denis. Elle nous parle avec passion de cette magnifique aventure éditoriale et nous présente quelques livres comme J’ai juste 8 ans de Alain LICOINE (L’histoire d’un petit garçon de 8 ans qui est humilié par son instituteur tout puissant. Un récit touchant, lucide et questionnant sur un sujet que l’auteur connaît bien : les rouages de l'école) et Dessiner de travers de Cosima CANOBIO.