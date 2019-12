Tables gourmandes du Poitou et des Charentes - Danse aérienne au Musée de la BD

Première partie :



Pascal Pressac, le chef du restaurant la Grange aux oies à Nieuil, est le président depuis peu de l’association « Les Tables gourmandes du Poitou et des Charentes ». Cette association existe depuis plus de 20 ans et rassemble des établissements qui s'inscrivent dans le même esprit de partage et de valorisation du terroir et des produits…





Deuxième partie :



Une performance sous la forme d’un spectacle de danse aérienne à découvrir au Musée de la BD d’Angoulême samedi…

Le nom de ce projet « Métamorphoses et acrostiches »… Il est porté par des professionnels aux regards et compétences complémentaires, des compagnies, des enfants du centre social CAJ/Grand Font à Angoulême…

Pour nous aider à comprendre cette démarche : Nathalie Lemaçon, chorégraphe et responsable culturelle au centre social CAJ/Grand Font et Angélique Meunier, représentante de l'équipe d'animations pour les enfants au centre social...