Tango Feliz - Une mission de gestion des déchets au Népal par Lucile et Simon

11h00-11h30.

Le tango est la première danse inscrite au patrimoine de l’humanité. En Charente l’association Tango Feliz s’est donné pour but la promotion et l'enseignement du tango argentin. Les cours reprennent ce soir salle du Bourg de Champniers. Alain La Ligne secrétaire de l’association est l’invité de ce tour de table .



11h30-12h00.

Lucile Durin-Couval et Simon Guiborat, tous les deux étudiants à l’institut d’ingenierie packaging du campus des formations de la CCI de Charente. Ils rentrent d’une mission d’éco-volontariat et d’éco-responsabilité au Népal. Ils avaient la lourde charge d’organiser la gestion des déchets tout en formant la population locale à la geste du tri. Cette mission s’est achevée par l’envoi d’un rapport sur la situation des déchets au gouvernement Népalais.