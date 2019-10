Avec sobriété et une époustouflante maîtrise, le duo Natacha Belova et Tita Iacobelli signe une variation sur La Mouette de Tchekhov. Une comédienne-manipulatrice, une marionnette et une mise en scène minimaliste, tout est prêt pour emmener le public dans un univers fantastique et tellement humain que nous ouvre Natacha Belova.

Au Théâtre de la Place des martyrs jusqu'au 20 octobre.