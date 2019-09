Team 16 Club Multisports - Livre L'étranger, fin d'enquête

Première partie :



Ils partagent avec d’autres le goût des sports et activités de plein air. Jean-Philippe Dumont et Sandrine Dumont sont président et secrétaire du Team 16 Club Multisports basé à Montbron. Ce club organise notamment le Trail des gorges du Chambon et du Montbronnais qui a lieu dimanche…

Jean-Philippe Dumont et Sandrine Dumont sont nos invités.





Deuxième partie :



Elle est passionnée d’écriture et aime partager autour de cet art… à travers des ateliers qu’elle anime mais aussi de ses livres.

Isabelle Brault est une Charentaise d’adoption, linguiste de formation. Elle même formée à l’écriture littéraire, elle anime aussi des ateliers. Isabelle Brault a déjà publié des nouvelles et a récemment sorti un roman « L’étranger, fin d’enquête » chez Weblim Editions directement lié à l’oeuvre de Camus...