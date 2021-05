"Tentations"

Comment affronter les fantômes de nos vies...



- "La tentation", roman de Luc Lang est le roman de la paternité contestée, ébranlée, retrouvée, peut-être, au terme d'un parcours apocalytique. Le décor est magique, un chalet de chasse isolé dans la montagne enneigée, l'action resserrée pendant un week-end de Toussaint, le personnage principal est un chirurgien lyonnais renommé. Il a deux enfants adultes, dont les choix de vie sont en contradiction avec la tradition familiale, lui dont la réussite voulait être un exemple de vie... C'est un thriller au style musical.

- On lira un passage du dernier livre de Delphine Horvilleur, "Vivre avec nos morts", où le terme vivre est le plus important.

- Puis l'émission évoque "Le diable amoureux", de Cazotte et "L'ombre des immortelles", de Patricia Perello. La tentation de la curiosité met en danger les héros entraînés vers l'irrationnel et des expériences étranges et angoissantes dans ces deux récits aux frontières du fantastique.

Références des livres :

"La tentation", Luc Lang, prix Médicis 2019, réédition Folio , 2021

"Vivre avec nos morts", Delphine Horvilleur, Grasset, 2021

"L'ombre des immortelles", Patricia Perello, Kilika, 2021

"Le diable amoureux", Cazotte, Librio

"Au commencement du 7ème jour", Luc Lang, Folio, 2019

Musiques (citées dans le roman "La tentation")