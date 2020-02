Thierry Poyet et Claude Michelet

Thierry Poyet, univerditaire et romancier, auteur d'un premier roman : "La petite Stéphanoise" (Ramsay éditeur), histoire se déroulant à Saint-Etienne et évoquant le bombardement de la ville par l'aviation américaine en mai 1944.

-Claude Michelet, célèbre auteur corrézient, ancien membe de l'Ecole de Brive et auteur d'un polar inédit, écrit dans les années 60: "Brelan de cadavres" (Les Presses de la Cité).