Thiery Debroux to play or not to play

Impossible pour le Théâtre du Parc de commencer, comme prévu, sa saison par "Les

chevaliers de la table ronde" dans les conditions sanitaires actuelles.

Mais Thierry Debroux, le directeur du Théâtre, ne s'est pas laissé décourager, il a écrit une pièce sur… un directeur de théâtre qui ne sait pas si il pourra ou non monter "Hamlet". Le titre est évocateur "To PLay or not To Play" ! Il nous en parle !

Thierry Debroux vous invite à découvrir sa pièce "To Play or not To Play" avec Othmane Moumen et Daniel Hanssens, et toute une distribution en visioconférence, au Théâtre du Parc du 10 septembre au 24 octobre ! C'est bon, le théâte vivant !