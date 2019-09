Un livre d'exception, probablement la bd de cette rentrée de Septembre. " Les indes fourbes ", un tout nouveau projet qu'il partage avec le scénariste Alain Ayrolles. A découvrir de toute urgence.

Au menu également de « Coincer la Bulle », la très belle rencontre faite par Fred de la librairie Bulle, avec Arnaud Floch', auteur de " Mojo hand ", une très belle bd sur fond de musiques Blues et de ségrégation raciale aux états Unis.

Et puis l'actualité bd en Sarthe, c'est également la 25ème Heure du livre, qui approche à grands pas. Une 41ème édition qui aura lieu les 11, 12 et 13 Octobre prochain. La librairie Bulle qui sera une fois de plus de la partie, avec des événements en pagailles et comme d'habitude une multitude d'auteurs, qui seront là, en dédicace. Petit tour d'horizon dans « Coincer la Bulle », en compagnie de Samuel Chauveau, fondateur et responsable de la librairie Bulle, au Mans.