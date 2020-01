Tome 15 : Impitoyable

Au sommaire cette semaine de coincer la bulle, rencontre avec Laurent Astier pour son tome 2 de " la venin ". Un western au féminin intitulé " Lame de fond ".



Au menu aussi, le coup de cœur de ce début d'année, " Payer la terre " de Joe Sacco. Une bande dessinée documentaire qui nous emmène à la rencontre des premières nations des territoires du Nord-Ouest Canadien.



Actualité Bd également, avec les rencontres dédicaces proposées en ce mois de Février par la librairie Bulle, avec notamment Damien Cuvillier pour " Mary Jane " et Blutch, qui en cette année 2020, redonne vie à l'une de plus ancienne et mythique série de la bd franco-belge, tif et tondu créée en 1938 par Fernand Dineur.