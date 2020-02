Tome 16 - L'héroïsme est le combat de tous

Au sommaire cette semaine de coincer la bulle, rencontre avec Jean-David Morvan pour le cinquième et dernier tome de la série " Irena ". L'histoire d'Irena Sendlerowa, l’une des plus grandes héroïnes de notre temps, travailleuse sociale polonaise, qui a sauvé 2 500 enfants juifs du ghetto de Varsovie, pendant la Seconde Guerre mondiale.



Au menu aussi, le coup de cœur de Fred de la librairie Bulle, ou plutôt les coups de coeurs, avec " Mary Jane " de Damien Cuvillier et Frank le Gall, un superbe roman graphique paru aux éditions futuropolis. Et " Mais où est Kiki ? ", une enquête en eaux troubles mise en image par Blutch, et scénarisé par son frère Robber, le grand retour des aventures de tif et tondu, paru aux éditions Dupuis.



Actualité Bd également, avec les rencontres dédicaces proposées en cette fin de mois de Février et Mars par la librairie Bulle, avec notamment Blutch, ce week-end et Pénélope Bagieu, le vendredi 6 Mars, pour " sacrées sorcières ". L’autrice de " Culottées ", qui dans cette nouvelle bd, met son talent au service du géant de la littérature jeunesse en adaptant le conte merveilleusement noir de Roald Dahl.