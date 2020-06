Tome 17 : Déconfiné

Le bonus de Coincer la Bulle

Vous le savez, dans Coincer la Bulle, ce que l'on aiment avant tout, c'est mettre les auteurs et leurs créations en avant. Et en fouillant dans nos interviews de la saison avec Fred, nous nous sommes rendu compte que l'une des ses belles rencontres n'as pu être diffusée sur notre antenne (il faut parfois faire des choix). Une très belle rencontre avec Benoît Feroumont, que la librairie Bulle avait accueilli durant l'été 2019, pour le septième tome de sa série le royaume. Un tome intitulé " Le Royaume de Blanche-Fleur ", paru aux éditions Dupuis. Un auteur, et une bande dessinée, que nous vous proposons de vivre en cette fin de saison, dans le bonus de Coincer la Bulle.