Tome 19 : Pour l'Histoire, la mémoire et la justice

Et cette semaine dans Coincer la bulle, nous recevons Pascal Bresson et Sylvain Dorange, pour " Serge et Beate Klarsfeld, un combat contre l'oubli ".

Un très beau roman graphique paru aux éditions la boîte à bulles. Une bd autobiographique, qui revient sur le parcours de vie du couple Klarsfeld. De cette rencontre improbable en 1960, à Paris sur un quai de gare, entre un jeune juif français et une jeune allemande... et surtout du combat contre l'oubli qui a habité et habite toujours, Beate et Serge Karlsfeld. Une vie engagée, parfois au péril de leur vie, pour ceux que l'on a appelé les " chasseurs de nazis ". Une vie haute en couleur, qui au final nous donne une bd à la croisée des genres, entre bd historique et roman d'aventure.