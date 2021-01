Tome 20 : Big Brother Is Watching You

Coincer la bulle, est de retour après quelques semaines d'absence, avec un programme des plus alléchant. L'année 2021 qui devrait être une année marquante pour le chef-d'œuvre de George Orwell, " 1984 ", qui depuis le 1er janvier est tombé dans le domaine public, et fait l'objet en ce début d'année de quatre adaptations bd, rien que ça. Fido Nesti, ou encore Jean-Christophe Derrin et Remi Torregrossa se frottent au mythe, tout comme Xavier Coste qui d'ailleurs sera au Mans en cette fin de semaine, en dédicace à l'espace bis de la librairie Bulle. L'occasion pour nous de vous aider à faire le tri dans cette profusion de parutions.



Coup de projecteur aussi sur un auteur helvétique que Fred et moi aimons beaucoup, et nous sommes pas les seuls, Frederik Peeters. " Lupus ", " Château de sable " ou encore l'excellent " Pilules bleues ", les bonnes raisons de vous plonger de le travail de ce suisse au coup de crayon impeccable, ne manque pas. Tous comme celles de vous replonger, ou de tout simplement découvrir le magnifique roman graphique d'Alan Moore et David Lloyd, " V pour vendetta ". Cinq bonnes raisons, pour être plus précis, de se replonger dans ce monument de la bande-dessinée.