Tome 22 : Un poste à pourvoir

Après des millénaires à régner sur le monde sous-terrain, le dieu des Enfers, Hadès décide de passer le flambeau. Un poste est donc à pourvoir, dans " Sous terre " de Mathieu Burniat, une bd étonnante parue chez Dargaud qui a tapé dans l’œil de Coincer la Bulle. Fred de la librairie Bulle nous dit pourquoi, il faut absolument se plonger dans cette bd.



Rencontre également avec Éric Stalner, auteur de la série " La Grande peste ". Une bd qui nous replonge en plein Moyen-âge, en 1347, à une époque troublée, où la peste débarque en Europe. Une crise sanitaire, qui ressemble, toute proportion gardée, à celle que nous vivons. Une ressemblance non prémédité, puisque, les deux auteurs, Éric Stalner et Cédric Simon ont imaginé cette série bien avant la crise mondiale du Coronavirus. Son auteur, Éric Stalner nous en parle cette semaine dans Coincer la Bulle.



Et pour finir, tour d'horizon des séances dédicaces à venir du côté de la librairie Bulle. Les auteurs qui se bousculent en cette fin de mois de Mars et durant tout le mois d'Avril, pour aller à la rencontre de leurs lecteurs, toujours du côté de l'Espace Bis. Romain Ronzeau pour " Les amants d'Hérouville ", Mathieu Sapin pour " ministère secret ", ou encore Antoine Maillard pour " L'entaille ", la liste est longue. Révue de détail, comme d'habitude en toute fin d’émission.