Tony Valente : du manga français à l'animation japonaise !

Retour sur Angoulême en compagnie de Michel Bonnet et de l'un de ses étudiants pour faire une rencontre bien particulière. Cette fois-ci en effet on quitte la BD belge pour aller du côté des mangas, mais mangas français, presque une rareté ! Rencontre donc de Tony Valente, auteur français publié et diffusé jusqu'au Japon, c'est vous dire l'exploit !